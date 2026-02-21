Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: continua la 26ª giornata di Serie A
In questo sabato 21 febbraio continua la 26ª giornata di Serie A, che prevede tre match quest'oggi: Juventus-Como alle ore 15:00, Lecce-Inter alle 18:00 e Cagliari-Lazio alle 20:45. Si gioca anche nelle serie cadette del nostro paese e sono numerosi gli appuntamenti internazionali. Inoltre appuntamento alle 11 con il Napoli Primavera che affronta fuori casa il Milan. Di seguito la programmazione in tv.
SABATO 21 FEBBRAIO
11.00 Milan-Napoli (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
12.30 Genoa-Como (Serie A femminile) - DAZN
12.30 Napoli-Parma (Serie A femminile) - DAZN
13.00 Torino-Juventus (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
13.00 Darmstadt-Fortuna Dusseldorf (Zweite Bundesliga) - SKY SPORT CALCIO e NOW
14.00 Real Sociedad-Oviedo (Liga) - DAZN
14.30 Gubbio-Arezzo (Serie C) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
14.30 Livorno-Pineto (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW
14.30 Latina-Potenza (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW
14.30 Torres-Vis Pesaro (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
14.30 Trapani-Cavese (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
14.30 Novara-Giana Erminio (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW
15.00 Juventus-Como (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
15.00 Zona Serie B - DAZN
15.00 Virtus Entella-Catanzaro (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Mantova-Sampdoria (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Padova-Bari (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Palermo-Sudtirol (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Fiorentina-Lazio (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
15.00 Monza-Verona (Campionato Primavera) - PRIMAVERA TV
15.00 Lazio-Milan (Serie A femminile) - DAZN
15.30 Bayern-Eintracht (Bundesliga) - SKY SPORT MAX e NOW
16.00 Chelsea-Burnley (Premier League) - SKY SPORT CALCIO e NOW
16.00 Aston Villa-Leeds (Premier League) - SKY SPORT MIX e NOW
16.00 Brentford-Brighton (Premier League) - SKY SPORT (canale 257) e NOW
16.15 Betis-Rayo Vallecano (Liga) - DAZN
17.15 Cesena-Spezia (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
17.30 Ravenna-Sambenedettese (Serie C) - SKY SPORT (canale 251) e NOW
17.30 Renate-Inter U23 (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW
17.30 Triestina-Cittadella (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW
17.30 Casertana-Picerno (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
17.30 Alcione-Pergolettese (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
18.00 Lecce-Inter (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
18.15 Bruges-Leuven (Campionato belga) - DAZN
18.30 West Ham-Bournemouth (Premier League) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT 4K e NOW
18.30 Lipsia-Borussia Dortmund (Bundesliga) - SKY SPORT CALCIO e NOW
18.30 Osasuna-Real Madrid (Liga) - DAZN
18.45 PSV-Heerenveen (Eredivisie) - COMO TV
19.00 Benfica-AFS (Campionato portoghese) - DAZN
19.00 Moreirense-Sporting (Campionato portoghese) - DAZN
19.30 Carrarese-Monza (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
20.00 Al Hilal-Al Ittihad (Saudi League) - SPORTITALIA e COMO TV
20.00 Al Nassr-Al Hazem (Saudi League) - SOLOCALCIO e COMO TV
20.30 St. Louis City-Charlotte (MLS) - APPLE TV
20.30 St. Mirren-Motherwell (Campionato scozzese) - COMO TV
20.30 Schalke 04-Magdeburgo (Zweite Bundesliga) - SKY SPORT (canale 253) e NOW
20.45 Cagliari-Lazio (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW
20.45 Union SG-Anversa (Campionato belga) - DAZN
21.00 Manchester City-Newcastle (Premier League) - SKY SPORT UNO e NOW
21.00 Atletico Madrid-Espanyol (Liga) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
21.00 Ajax-NEC (Eredivisie) - COMO TV
21.05 PSG-Metz (Ligue 1) - SKY SPORT (canale 252) e NOW
22.45 Cincinnati-Atlanta United (MLS) - APPLE TV
