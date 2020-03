Clamoroso - Seguito dal Napoli, il serbo Jovic è stato denunciato: ha violato la quarantena

Luka Jovic, attaccante del Real Madrid che tanto piace al Napoli, sarebbe stato denunciato per aver violato la quarantena. Secondo i media locali, il calciatore sarebbe partito per la Serbia per festeggiare il compleanno della sua ragazza, Sofija Milosevic. Il ministro dell'interno Nebojsa Stefanovic ha confermato la denuncia penale nei confronti di alcuni sportivi, senza indicarne l'dentità. Tra questi, a quanto pare, anche l'ex bomber dell'Eintracht seguito con particolare interesse dal Napoli per la prossima estate.