Community Shield da infarto! Pari al 101' e poi l'Arsenal trionfa sul City ai rigori

Sono serviti i calci di rigore per assegnare il primo trofeo della stagione in Inghilterra, il Community Shield. E Arteta si prende una parziale rivincita contro il suo maestro Guardiola, dopo la delusione della Premier League persa in rimonta. I tempi regolamentari avevano dato come verdetto l'1-1: avanti il Manchester City con Palmer, il pari dell'Arsenal è arrivato a dir poco in extremis, all'undicesimo minuto di recupero con Trossard.

Nella serie dal dischetto freddi i quattro tiratori chiamati in causa per i Gunners, a differenza di quelli dei Citizens: solo Bernardo Silva ha infatti segnato il suo rigore per la squadra fresca vincitrice del Treble, a fronte degli errori commessi da De Bruyne e Rodri. Primo trofeo dell'anno d'Oltremanica che è dunque appannaggio dell'Arsenal.