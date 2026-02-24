Compleanno in casa azzurra, Rrahmani compie gli anni: gli auguri della SSC Napoli

Compleanno in casa azzurra, Rrahmani compie gli anni: gli auguri della SSC Napoli
Oggi alle 13:10
Fabio Tarantino

Compleanno in casa azzurra. Amir Rrahmani compie 32 anni. Il Napoli lo celebra sul proprio sito ufficiale. "Il difensore azzurro è nato a Pristina (Kosovo) il 24 febbraio 1994. Ad Amir vanno gli auguri del Presidente De Laurentiis e di tutta la SSC Napoli. Rrahmani conta 197 presenze in azzurro con 13 gol. Ha contribuito alla conquista di due scudetti e della Supercoppa Italiana. Buon compleanno Amir!