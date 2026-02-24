Compleanno in casa azzurra, Rrahmani compie gli anni: gli auguri della SSC Napoli
TuttoNapoli.net
Compleanno in casa azzurra. Amir Rrahmani compie 32 anni. Il Napoli lo celebra sul proprio sito ufficiale. "Il difensore azzurro è nato a Pristina (Kosovo) il 24 febbraio 1994. Ad Amir vanno gli auguri del Presidente De Laurentiis e di tutta la SSC Napoli. Rrahmani conta 197 presenze in azzurro con 13 gol. Ha contribuito alla conquista di due scudetti e della Supercoppa Italiana. Buon compleanno Amir!
Pubblicità
Brevi
Copertina VideoLa Ref-Cam evidenzia le scelte sbagliate di Chiffi: cosa ha visto e cosa ha detto ai calciatori di Pierpaolo Matrone
Le più lette
4 Per designatore bene Var di Bergamo: "Giusto silent check su gol annullato", ma doveva intervenire
Prossima partita
28 feb 2026 18:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Hellas Verona
|Napoli
In primo piano
Arturo MinerviniDa 0 a 10: Chiffi distrugge il VAR, Manna si è rotto i cogli**i, Palladino che non li ha per la verità e le scariche di Alisson
Antonio NotoLiveManna in conferenza: "Solo Chiffi ha visto quel fallo, è sconcertante! Dall'alto devono fare valutazioni"
Daniele RodiaValentina De Laurentis: "Papà pilastro del club. Dietro la maglia ci deve essere richiamo alla città"
Fabio TarantinoTuttonapoliInfortunio Rrahmani, tutte le soluzioni di Conte. E spunta ipotesi a sorpresa
Arturo MinerviniDa 0 a 10: la squallida assonanza Vergara-Bastoni, i due missili di Conte, Alisson asfalta Lang e Buongiorno canta contro la paura
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com