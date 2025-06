Marianucci, l'ex allenatore: "Può diventare titolare e giocare a centrocampo alla Desailly"

Francesco Parravicini, ex allenatore di Marianucci ai tempi della Pro Sesto, è intervenuto ai microfoni di Radio Napoli Centrale: “Due anni è venuto alla Pro Sesto per fare l’alternativa, questo per far capire il grande percorso che ha fatto Luca. Anche se tutto questo non mi sorprende. Sin dal primo giorno di allenamento, infatti, ho pensato che avesse tutto per diventare un giocatore top: fisicamente fortissimo, fortissimo muscolarmente, grandissima personalità, ottima velocità e, visto un grandissimo difensore, una grande tecnica. La scelta di Mario Giuffredi come agente, molto vicino al Napoli, ha aiutato tanto per il suo passaggio nel team partenopeo.

Lui ha tanta sicurezza, questa è una cosa positiva ma anche un po’ superficiale. Anche se con Conte toglierà sicuramente questa caratteristica. Nonostante la stazza, alto 1.90, ha davvero un ottimo livello tecnico: potrebbe giocare anche a centrocampo, come Desailly. Sono sicuro che diventerà titolare dell’Italia. Giusto che venga a fare la riserva nel Napoli? Ma è normale che, visto che è giovane ed arrivato dall’Empoli, non parta titolare, ma lui con Conte migliorerà sicuramente. Penso che comunque lui diventerà titolare. Ottima scelta da parte del suo agente. Poi , in questo momento, non c'è una società migliore di Napoli. Poi ha 20 anni e, dunque, deve migliorare in tutto. In un mese di ritiro già migliorerà in tutto. Ha bisogno di avere un fisico asciutto, ma con Conte non ci saranno problemi”. Nel giro di poco può diventare un titolare del Napoli”.