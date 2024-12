Conte presenta Lazio-Napoli in conferenza: data e orario

L'allenatore del Napoli Antonio Conte interverrà domani alle 14.30 in conferenza stampa da Castel Volturno per presentare la gara contro la Lazio in programma giovedì all'Olimpico e valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia: potrai seguire le sue parole live sul nostro sito.