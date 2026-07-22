Buongiorno, il chirurgo Cavallo: "Per quell’intervento i tempi sono più lunghi, anche 5 mesi”

vedi letture

Il Dott. Angelo Cavallo, chirurgo ortopedico specializzato nel trattamento mininvasivo delle patologie del ginocchio dell'anca e della spalla, è stato ospite della nostra Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica sul Napoli in onda tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e Dab Campania.

Sull'operazione a cui sarà sottoposto Buongiorno

"Diciamo che la riparazione della radice meniscale, generalmente viene fatta al menisco laterale. I tempi di recupero, se effettivamente fosse precisa la comunicazione, non sono due o tre mesi. La riparazione di una radice meniscale richiede dei tempi di recupero non inferiori ai cinque mesi, così come avviene per la rottura del legamente. Se si tratta di una semplice sutura, allora i tempi potrebbero essere di due o tre mesi. Quando c'è un distacco della radice, per effettuare l'intervento bisogna intervenire nell'osso e quindi bisogna aspettare la riparazione del tunnel osseo, un pochino come accade nella rottura del legamento. Se così dovesse essere, dunque, i tempi di recupero sarebbero molto più lunghi".

Questo il comunicato del Napoli su Buongiorno

Alessandro Buongiorno si è sottoposto a un consulto medico specialistico a Barcellona, che ha evidenziato la necessità di intervento chirurgico di riparazione della radice del menisco mediale del ginocchio destro. Il difensore azzurro si opererà nei prossimi giorni.