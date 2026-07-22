Sorpresa Lindstrom, Sky: "Allegri gli cambia ruolo e ora può restare a Napoli"

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Ultime calciomercato Napoli, sorpresa Lindstrom: sta convincendo Allegri e ora può restare cambiando posizione e ruolo. Le ultime

Il futuro di Jesper Lindstrom resta uno dei temi più seguiti in casa Napoli in questa fase del mercato estivo. L'attaccante danese continua ad avere estimatori anche all'estero e nelle ultime ore lo Schalke ha manifestato il proprio interesse per il calciatore, valutando la possibilità di avviare una trattativa con il club azzurro. Nonostante i sondaggi provenienti dalla Germania, però, la posizione del Napoli appare meno orientata a una cessione rispetto a quanto ipotizzato nelle scorse settimane. La società, infatti, sta riflettendo con attenzione sul destino del giocatore, anche alla luce delle indicazioni emerse durante il lavoro svolto in ritiro sotto la guida del nuovo staff tecnico. Lo riporta Sky Sport.

Allegri valuta la permanenza del danese

Massimiliano Allegri sta osservando da vicino Lindstrom e, nel corso delle sedute di allenamento, lo ha impiegato anche nel ruolo di mezzala, cercando di valutarne duttilità e possibili utilizzi tattici. Un esperimento che potrebbe aprire scenari differenti rispetto a quelli immaginati all'inizio dell'estate e che alimenta l'ipotesi di una permanenza del danese in organico. Per il momento il Napoli non ha preso una decisione definitiva: ogni valutazione verrà effettuata soltanto al termine del ritiro.