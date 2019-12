Coppa Italia, i risultati della prima giornata del 4° turno: tre squadre agli ottavi

Concluso il primo giorno di gare valevoli per la qualificazione agli ottavi di Coppa Italia. Nel pomeriggio sono andate di scena due partite finite con le vittorie della Cremonese sull'Empoli per 1-0 e del Genoa sull'Ascoli per 3-2. In serata invece, il programma si è completato con Fiorentina-Cittadella terminata con i padroni di casa che si sono imposti con il risultato di 2-0. La Cremonese affronterà la Lazio agli ottavi, il Genoa sfiderà il Torino mentre alla Fiorentina toccherà l'Atalanta. Di seguito marcatori e risultati:

Cremonese-Empoli 1-0 (35' Claiton)

Genoa-Ascoli 3-2 (14' Pinamonti, 48' Beretta, 68' [aut.] Criscito, 71' Criscito, 78' Pinamonti)

Fiorentina-Ascoli 2-0 (21', 53' Benassi)