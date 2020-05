Coronavirus, la NBA pronta alla rivoluzione: partenza a Natale e fine ad Agosto

La prossima stagione di NBA, in attesa di capire come si concluderà quella attuale stoppata l'11 marzo scorso dall'emergenza Coronavirus, potrebbe partire a Natale con l'All Star Game ad aprile e le Finali a inizio agosto. Questo sarebbe il progetto in cantiere dalla massima lega di basket al mondo che rivoluzionerebbe quello che finora è stato il proprio calendario (avvio a ottobre e titolo a metà giugno). Lo riferisce La Gazzetta dello Sport parlando di rivoluzione epocale figlia non solo della pandemia, ma anche della volontà di alcuni proprietari che già in passato avevano pensato a un cambio di calendario per evitare le sovrapposizioni con la NFL (ovvero il campionato di football), la lega più seguita negli Stati Uniti, che fino a Natale monopolizza gli ascolti e l'attenzione. Con questo cambio di date la NBA avrebbe campo praticamente libero fino ad agosto visto che la concorrenza della MLB (il campionato di baseball) spaventa molto meno.