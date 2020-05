Coronavirus, Oms: "Sulla ripartenza del calcio non decidiamo noi, spetta a Federazioni e Governi"

Mike Ryan, capo del Programma di emergenze sanitarie dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, ha parlato della ripresa del calcio. Queste le sue parole riportate da Corriere.it: "Noi non prendiamo decisioni sugli eventi di questo genere, lo fanno le Federazioni e i governi che li ospitano. La questione che ci poniamo è se verranno riaperti gli eventi di calcio con o senza spettatori, e quali misure saranno prese per far sì che giocatori e staff siano in sicurezza. Tutti noi vorremmo tornare alla normalità anche per quanto riguarda lo spot, ma dovremmo avere più informazioni su come vengono gestiti i rischi e qual è il processo in Turchia e Germania per dare consigli specifici".