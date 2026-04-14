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Corriere dello Sport: "Multa a Conte, donazione bloccata"
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"L'Inter ha vinto così" scrive il Corriere dello Sport in apertura quest'oggi. Per i nerazzurri 75 punti senza battere Conte e Allegri: contro Napoli e Milan un pareggio e tre sconfitte ma Scudetto ipotecato. Nove punti di vantaggio sulla seconda dopo la vittoria sul Como e 21° titolo sempre più vicino per l'Inter che negli scontri diretti ha sempre faticato.
Festa Viola, rabbia Lazio - La Fiorentina vince 1-0 e vede vicina la salvezza. Nel posticipo al Franchi decisivo un gol di Robin Gosens, la squadra di Vanoli supera nuovamente il Cagliari e sale a quota 35, a + 7 su Cremonese e Lecce. Biancocelesti furiosi con l'arbitro Fabbri.
"Multa a Conte, donazione bloccata" si legge di spalla parlando di Napoli.
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Copertina Da 0 a 10: 31 mln bruciati, la scena che fa girare le ba**e ad ADL, l'inspiegabile scelta di Conte e il truffatore McTominay di Arturo Minervini
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