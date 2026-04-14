Lutto nel mondo del giornalismo, morto Franco Esposito: il post della SSC Napoli

Lutto nel mondo del giornalismo, morto Franco Esposito: il post della SSC Napoli
Oggi alle 10:30Brevi
di Fabio Tarantino

Lutto nel mondo del giornalismo. Morto la storica firma napoletana Franco Esposito che per anni aveva seguito le vicende degli azzurri. Il Napoli lo ha voluto ricordare con un post sui social.

"Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Franco Esposito, storica firma del giornalismo italiano".