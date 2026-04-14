Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: quarti di ritorno di Champions League
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Non mancano gli appuntamenti calcistici anche in questo martedì 14 aprile. Liverpool-PSG e Atletico Madrid-Barcellona: orari e dove vederle
In questo martedì 14 aprile ritorna la Champions League con le prime due gare dei quarti di finale di ritorno: alle ore 21:00 andranno in scena Liverpool-Paris Saint-Germain e Atletico Madrid-Barcellona. Di seguito la programmazione in tv.
MARTEDÌ 14 APRILE
18.15 Serbia-Italia (Qualificazioni Mondiali femminili) - RAI 2
19.00 Catanzaro-Modena (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
21.00 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
21.00 Liverpool-PSG (Champions League) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 252) e NOW
21.00 Atletico Madrid-Barcellona (Champions League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 253) e NOW
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Copertina Da 0 a 10: 31 mln bruciati, la scena che fa girare le ba**e ad ADL, l'inspiegabile scelta di Conte e il truffatore McTominay di Arturo Minervini
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