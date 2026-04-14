McTominay si lega al Napoli, pronto rinnovo a vita: tutti i dettagli

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Sono già questi i giorni del rinnovo di contratto di Scott McTominay. Il Napoli è pronto a blindarlo, come scrive Il Mattino, e c'è tutta l'intenzione anche da parte del giocatore di legarsi ancora a lungo al club azzurro. Il nuovo contratto avrà scadenza nel 2030 con aumento d'ingaggio. Una sorta di contratto a vita dato che nel 2030 il giocatore arriverà a 34 anni. Non è stato ancora fissato l'appuntamento ma le idee sono chiare. Da parte di entrambi.

McTominay, una vita allo United e poi il Napoli

Scott McTominay, centrocampista scozzese classe 1996, è il prototipo del calciatore moderno per dinamismo e duttilità. Cresciuto nel vivaio del Manchester United, ha trascorso oltre vent'anni con i Red Devils diventando un pilastro per dedizione e spirito di sacrificio. Nato come mediano difensivo, ha sviluppato negli anni un'eccezionale capacità di inserimento, trasformandosi in un prezioso goleador aggiunto. Alto e atletico, eccelle nei duelli aerei e nella fase di pressing. Il suo passaggio al Napoli nel 2024 ha segnato l'inizio di una nuova sfida internazionale, portando equilibrio e fisicità al centrocampo partenopeo. Lo scorso anno è diventato Mvp del campionato. Ora è già a quota 12 gol in stagione.