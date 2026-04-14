Lukaku-Napoli, l'annuncio di Repubblica: "Fuori rosa fino a maggio e in estate addio"

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Ma dove può andare Lukaku e a che prezzo? Ad oggi non ci sono ancora richieste precise. C'è però una valutazione di partenza

Romelu Lukaku tornerà a Napoli il prossimo 20 aprile e, come scrive Repubblica oggi in edicola, verrà messo fuori rosa fino al termine della stagione. In estate poi il Napoli proverà a venderlo un anno prima della scadenza del suo contratto. Quindi ormai scenario chiaro per il destino prossimo di Big Rom, che si trova in Belgio ormai da settimane. Ma dove può andare Lukaku e a che prezzo? Ad oggi non ci sono ancora richieste precise. Al Napoli ne basterebbero una decina, di milioni, per evitare la minusvalenza visti i 30 milioni sborsati nell'estate 2024 per acquistarlo a titolo definitivo dal Chelsea.

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