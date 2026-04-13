La Serie A è con lui, ma nel 2022 Malagò era contro i presidenti: "Tutti delinquenti"

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la Serie A ha scelto di sostenere la candidatura di Giovanni Malagò alla presidenza della FIGC, con 18 club su 20 favorevoli. Una svolta significativa, soprattutto alla luce di quanto emerso in passato. Come riportato da La Repubblica, nel 2022 alcune intercettazioni avevano rivelato parole durissime dell’allora presidente del CONI nei confronti del sistema calcio. I presidenti di Serie A erano stati definiti “dei delinquenti veri”, mentre la Lega veniva descritta come “un’organizzazione che, se fosse stata pubblica, avrebbe portato all’arresto di tutti”.

Malagò, cos'è cambiato?

Giudizi pesanti, accompagnati da attacchi diretti anche a singoli dirigenti, che avevano segnato una frattura profonda tra Malagò e il mondo del calcio. Oggi, però, lo scenario è cambiato. Il sostegno quasi unanime dei club suggerisce un riavvicinamento politico e strategico, probabilmente dettato dalla necessità di trovare una figura di sintesi per il futuro del movimento. Resta da capire se questo nuovo asse sarà solido o solo frutto di equilibri momentanei.