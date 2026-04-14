Lupo: "Tutto fa pensare all'addio di Conte", e fa il nome del sostituto

vedi letture

"Tutto fa pensare che il rapporto possa essere arrivato alla conclusione, probabilmente, a Napoli sarà un anno 0", e cita il profilo giusto per la panchina

Il direttore sportivo Fabio Lupo, intervistato da TuttoMercatoWeb.com, ha parlato dei temi attuali del calcio italiano. Di seguito le sue dichiarazioni.

Il Napoli potrebbe perdere Antonio Conte, direzione Nazionale. Come ripartire?

"Durante la stagione c'è stata qualche piccola polemica. Tutto fa pensare che il rapporto possa essere arrivato alla conclusione, seppure serena. Con la partenza di Conte, probabilmente, a Napoli sarà un anno zero. Ci sono allenatori che stanno facendo molto bene e il profilo giusto potrebbe essere Vincenzo Italiano, uno che merita una chance ancora più importante di quelle avute fin adesso".

Gravina out. Gattuso s'è dimesso. E l'Italia calcistica cerca i suoi nuovi condottieri...

"Non è una questione di nomi, sono figure apicali ma saranno importanti le persone che faranno parte del sistema. L'importante è che le persone che operano conoscano i problemi del settore e sappiano affrontarli. Certamente Malagò porterebbe grande esperienza a livello gestionale, può portare un modo di gestire le cose che in altri settori ha portato risultati. Si parla anche di ex calciatori. Ma a me piacerebbe il profilo di Marani, che nelle difficoltà che la Serie C sta affrontando, ha dimostrando grande voglia di fare ed è in una categoria che ha a che fare con grandi problemi. Ha lucidità, entusiasmo e non appare agganciato a grandi lobby.

Serie A: l'Inter corre verso il titolo.

"Ha una fisionomia che la mette al di sopra delle altre avversarie. Ma credo che con la vittoria di questo Scudetto sia alla fine di un ciclo e l'anno prossimo dovrà avere il coraggio di ripartire".