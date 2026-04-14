Prima pagina

Il Mattino: "Conte ter? Il futuro è tutto da costruire"

Il Mattino: "Conte ter? Il futuro è tutto da costruire"
Oggi alle 00:30Brevi
di Davide Baratto
Come si risolverà la questione dell'allenatore del Napoli? "Prima la certezza della Champions, poi il vertice con De Laurentiis"

"Conte ter? Il futuro è tutto da costruire", apre così in prima pagina Il Mattino nell'edizione odierna, sollevando la questione dell'allenatore del Napoli per la prossima stagione. Il sommario: "Prima la certezza della Champions, poi il vertice con De Laurentiis". Di seguito la prima pagina integrale.