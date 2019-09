Azzurri in gol con Lozano ma tutto inutile: il messicano era in posizione di fuorigioco. Dopo 6’ prima grande occasione del match, con Fabian che calcia due volte verso Adrian trovando due volte la respinta del portiere. Sulla seconda ribattuta Lozano di testa appoggia in rete, ma il messicano era in evidente posizione irregolare.