Espulso Mario Rui: il Var va a punire l'intervento del portoghese

Napoli in 10 uomini al minuto 30 per l'espulsione di Mario Rui! Mario Rui viene anticipato da Moses e lo colpisce con una scivolata, inizialmente arriva il giallo per lui ma il Var richiama il direttore di gara al monitor per rivedere l'episodio. L'arbitro Kruzliak dopo aver rivisto l'intervento cambia la decisione ed estrae il rosso diretto per il portoghese.