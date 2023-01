Everton, niente Ancelotti jr: il nuovo tecnico è Sean Dyche, annuncio nelle prossime ore

L'Everton ha deciso: sarà Sean Dyche il nuovo allenatore

© foto di Insidefoto/Image Sport

L'Everton ha deciso: sarà Sean Dyche il nuovo allenatore. L'ex tecnico di Watford e Burnley, riporta Sky Sports UK, dovrebbe essere annunciato nelle prossime ore dai Toffees, che non hanno trovato l'accordo con Marcelo Bielsa, arrivato ieri a Liverpool per parlare con i dirigenti. Sarà dunque Dyche a succedere a Frank Lampard, con l'obiettivo di raggiungere la salvezza. A Londra si era parlato anche di un interesse per Davide Ancelotti.