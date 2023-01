Da Londra - Ancelotti jr per la prima volta senza il papà? Piace all'Everton

Davide Ancelotti nome per la panchina dell'Everton. E' questa l'indiscrezione lanciata dal Daily Mail. Caccia all'erede di Lampard

Davide Ancelotti nome per la panchina dell'Everton. E' questa l'indiscrezione lanciata dal Daily Mail. Caccia all'erede di Lampard. Oltre a Bielsa e Dyche , il club inglese pensa anche al figlio e vice di Carlo, anni 33, oggi al Real Madrid, pronto a quanto pare per una nuova esperienza, la prima da solo in panchina.