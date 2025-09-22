Finisce 1-0 il 1T al Maradona: il Napoli sblocca una gara non facile con Gilmour

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:48Brevi
di Christian Marangio

Fine della prima frazione al Mardona con il Napoli in vantaggio. Sblocca la gara per gli azzurri la prima rete di Billy Gilmour, lo scozzese è il più attivo in un primo tempo dove la squadra di Conte ha cercato sempre la via del gol, ma anche la formazione di Gilardino si è comportata in maniera seria in campo. Nella seconda frazione gli azzurri dovranno cercare il secondo gol per chiudere la gara.