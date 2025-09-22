Finisce 1-0 il 1T al Maradona: il Napoli sblocca una gara non facile con Gilmour

Fine della prima frazione al Mardona con il Napoli in vantaggio. Sblocca la gara per gli azzurri la prima rete di Billy Gilmour, lo scozzese è il più attivo in un primo tempo dove la squadra di Conte ha cercato sempre la via del gol, ma anche la formazione di Gilardino si è comportata in maniera seria in campo. Nella seconda frazione gli azzurri dovranno cercare il secondo gol per chiudere la gara.