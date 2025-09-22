Pareggio Pisa: dagli undici metri Nzola batte Meret

Pareggio Pisa: dagli undici metri Nzola batte Meret TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:14Brevi
di Christian Marangio

Il Pisa pareggia su calcio di rigore con Nzola. Il calcio di rigore è stato propiziato da Sam Beukema che sugli sviluppi del calcio d'angolo, il tocca il pallone  con il braccio largo nonostante la sfera colpisca prima la gamba dell'ex Bologna.