Il Napoli la sblocca contro il Pisa! Primo gol in stagione di Gilmour

Agli sgoccioli del primo tempo il Napoli sblocca la gara al Mardona con la prima rete di Billy Gilmour in questa stagione. Lo scozzese salta Akinsanmiro e conclude verso la porta: palla deviata il tanto che basta per battere Semper.