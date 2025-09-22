Napoli ancora in vantaggio! Spinazzola con un gran tiro dalla distanza batte Semper

di Christian Marangio

Napoli di nuovo in vantaggio grazie a Leonardo Spinazzola. L'esterno con una grande conclusione dalla distanza dove il portiere del Pisa non può nulla.  Gli azzurri sono tornati in vantaggio dopo il pareggio momentaneo di Nzola su rigore.