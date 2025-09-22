Lorran del Pisa accorcia le distanze: i nerazzurri riaprono tutto al Maradona

Lorran del Pisa accorcia le distanze: i nerazzurri riaprono tutto al Maradona TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Ieri alle 22:44Brevi
di Christian Marangio

Lorran del Pisa a porta vuota accorcia le distanze al Maradona. Gli azzurri si addormentano e regalano la possibilità alla squadra di Gilardino di essere ancora in partita. Disattenzione importante di Di Lorenzo, ne approfitta il Pisa che trova il gol che riapre incredibilmente la gara.