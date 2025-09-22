Il Napoli cala il tris: Lucca finalmente si sblocca in maglia azzurra

© foto di www.imagephotoagency.it
Ieri alle 22:31Brevi
di Christian Marangio

Negli ultimi minuti della gara il Napoli mette il fiocco sulla gara con la prima rete di Lorenzo Lucca con la maglia del Napoli. L'attaccante, ex della gara, approfitta di un assist di McTominay e conclude di potenza, dopo aver saltato Canestrelli.