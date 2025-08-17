Focus mercato alla DS: Venerato parlerà del futuro di Juanlu, Diouf, Elmas e Gutierrez

Stasera alle 23.15 su Rai Due torna la 'Domenica Sportiva Estate condotta da Sabrina Gandolfi e curata da Alda Angrisani. In diretta il giornalista ed esperto di mercato Rai Ciro Venerato con le ultime notizie di mercato sul Napoli. In primo piano il futuro di Juanlu, Diouf, Elmas e Gutierrez. Più altre news di giornata.

