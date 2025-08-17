Gutierrez-Napoli, tutto confermato: giocatore atteso in Italia domani

vedi letture

Il Napoli accelera sul mercato per regalare ad Antonio Conte gli ultimi colpi per completare la rosa. Il prossimo acquisto dovrebbe essere quello di Miguel Gutierrez, esterno del Girona, il club azzurro attende lo spagnolo nelle prossime ore per le visite mediche. Arrivano conferme dal Corriere dello Sport in edicola oggi. Domani inizierà anche la settimana di Miguel Gutierrez, 24 anni, atteso in Italia per completare il trasferimento al Napoli.

Con il Girona l’intesa è stata raggiunta da giorni: operazione da 18 milioni più un milione di bonus. Un investimento importante per regalare a Conte un rinforzo sulla fascia sinistra. L’esterno spagnolo, però, non sarà subito a disposizione. Reduce da un intervento alla caviglia destra, dovrà restare fermo ancora per alcune settimane. Il suo debutto in maglia azzurra è previsto non prima di settembre, quando avrà completato il percorso di recupero.