Altri 4 colpi! Gazzetta: Manna non molla un obiettivo e tenta un altro affondo

Saranno quattro i prossimi acquisti del Napoli, secondo La Gazzetta dello Sport in edicola oggi. La dirigenza azzurra lavora su più fronti internazionali, tra Spagna, Germania e Francia, per inserire due esterni bassi, un centrocampista e, se possibile, anche un jolly. Per Lukaku bisognerà attendere ancora qualche giorno, in attesa dell’esito definitivo degli esami medici, mentre le certezze arrivano dagli esterni. Miguel Gutierrez (24), chiuso da tempo con il Girona, è atteso a breve per le visite mediche, salvo intoppi nelle dinamiche di mercato legate a commissioni agli agenti e dettagli burocratici.

In Spagna resta vivo l'interesse per Juanlu Sanchez (22), esterno del Siviglia con cui Manna ha un’intesa di massima: il giocatore ha detto no alla Premier per privilegiare Napoli, ma gli andalusi non concedono sconti e puntano a monetizzare. Intanto la scelta tattica del 4-1-4-1 spinge verso l’arrivo di un centrocampista in più: Chukwuemeka (Chelsea), Cissé (Rennes) e Diouf (Lens) sono i nomi in lista, con il francese leggermente favorito ma in un quadro ancora fluido. Non è semplice trovare accordo su calciatori giovani e seguiti da mezza Europa. Il Napoli non ama le aste e Manna ha avviato con il Lens il negoziato. Infine, sul fronte offensivo, resta viva l'ipotesi di riportare in azzurro Elif Elmas, pedina che garantirebbe qualità e duttilità al reparto.