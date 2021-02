Gattuso contro Gasp: equilibrio assoluto tra i due tecnici

Stasera alle 18 si rinnoverà la sfida tra Atalanta e Napoli e i propri tecnici Gasperini e Gattuso. C'è equilibrio assoluto nelle sfide tra i due allenatori: tre i precedenti tra i due a Bergamo, un pareggio e una volta vittoria a testa. Gasp vince l'anno scorso in Atalanta-Napoli 2-0, mentre Gattuso vince quando sedeva sulla panchina rossonera in Atalanta-Milan 1-3 del campionato 2018/19. Stesso ruolino di marcia a campi invertiti. C'è un gol realizzato in più a fare la differenza e a far pendere, leggerissimamente, l'ago della bilancia dalla parte di Gattuso. Del resto all'andata il Napoli si è imposto per 4-1 sugli orobici ed è un successo che lascia il segno. L'equilibrio lo ritroviamo anche nei precedenti tra Gasperini e il Napoli anche se stavolta c'è una vittoria in più a favore del tecnico nerazzurro, mentre le reti segnate e subite sono in assoluta parità. E come se non bastasse anche i precedenti di Gattuso contro l'Atalanta sono in straordinario equilibrio.