GRAFICO - La formazione degli "scarti" di Zidane: vale 280 mln, c'è anche James

Il Real si prepara a studiare quelle che saranno le mosse anche per quanto concerne il mercato in uscita. Come riportato oggi dal quotidiano spagnolo As, sono ben 11 i giocatori blancos in uscita con i quali il club spagnolo si assicurerebbe, attraverso le cessioni, ben 280 mln. Tra gli undici, schierati virtualmente sul campo dal quotidiani, c'è anche James Rodriguez, seguito proprio dal Napoli, valutato 50 mln. C'è, tra gli altri, anche Theo Hernandez, anche quest'ultimo accostato agli azzurri.