Il "Goat Tour' è un disastro: Messi c'è ma non si vede, tifosi vandalizzano lo stadio

(ANSA) - KOLKATA, 13 DIC - Erano accorsi allo stadio per vedere il loro idolo, Lionel Messi, ma quanto le loro aspettative sono state deluse è esplosa la rabbia. Spettatori infuriati hanno abbattuto le barricate e preso d'assalto il campo di uno stadio di Kolkata dopo che la stella del calcio, impegnato in un tour di tre giorni in India, il 'Goat Tour', ha lasciato improvvisamente l'impianto, dove avrebbe dovuto disputare anche un'amichevole. Il 38enne argentino ha fatto giro di campo davanti a migliaia di tifosi stipati sugli spalti, ma le massicce misure di sicurezza hanno reso difficile intravederlo e in più la comparsata è durata molto meno del previsto.

A quel punto i tifosi frustrati, molti dei quali avevano pagato più di 100 dollari per i biglietti, hanno strappato i sedili dello stadio e lanciato bottiglie d'acqua in pista. Altri hanno preso d'assalto il campo e vandalizzato striscioni e tende. Prima dell'arrivo allo stadio, Messi aveva inaugurato una statua alta 21 metri che lo raffigura mentre tiene in alto la coppa del mondo. Il primo ministro dello Stato, Mamata Banerjee, si è detta "turbata" e "scioccata" dalla cattiva gestione dell'evento. "Mi scuso sinceramente con Lionel Messi, così come con tutti gli amanti dello sport e i suoi tifosi, per lo sfortunato incidente", ha scritto in un post su X, aggiungendo di aver ordinato un'indagine sull'accaduto. Messi si recherà ora a Hyderabad, Mumbai e Nuova Delhi nell'ambito del tour di quattro città. Il suo soggiorno in India include anche un possibile incontro con il premier, Narendra Modi. (ANSA).