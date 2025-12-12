Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: inizia la 15ª giornata di Serie A
In questo venerdì 12 dicembre si gioca il primo anticipo del 15esimo turno di Serie A. In campo alle 20.45 al Via del Mare Lecce e Pisa. Si gioca anche in Serie B e in Liga e Bundesliga. Di seguito la programmazione tv completa.
VENERDÌ 12 DICEMBRE
12.00 Parma-Monza (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
14.00 Bologna-Milan (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
16.00 Torino-Genoa (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
18.00 Roma-Lazio (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
18.30 Werder Brema-Bayer Leverkusen (Bundesliga femminile) - DAZN
20.30 Union Berlino-Lipsia (Bundesliga) - SKY SPORT ARENA e NOW
20.30 Palermo-Sampdoria (Serie B) - DAZN, AMAZON PRIME VIDEO e LAB CHANNEL
20.30 Juventus Next Gen-Pianese (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
20.45 Lecce-Pisa (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
20.45 Ayr United-St. Johnstone (Scottish Championship) - COMO TV
21.00 Real Sociedad-Girona (Liga) - DAZN
