Pereyra-Napoli, dall’Argentina: arriva a zero! Firmerà triennale sfruttando un cavillo
Milton Pereyra, giovane attaccante classe 2008 considerato uno dei talenti più promettenti del settore giovanile del Boca Juniors, sarebbe ormai a un passo dal trasferirsi in Italia. Secondo i media argentini, il Napoli ha accelerato nelle ultime ore e si prepara ad accogliere il ragazzo nel proprio vivaio.
Negli ultimi anni, diversi giovani calciatori del Boca hanno lasciato il club grazie alla responsabilità genitoriale, un meccanismo legale che consente ai genitori o ai tutori di svincolare un giocatore dal club fino alla firma di un contratto professionistico. Anche Pereyra ha scelto questa via per trasferirsi in Europa. Secondo quanto riportato da Planeta Boca Juniors, l'attaccante diciassettenne entrerà a far parte del settore giovanile del Napoli verso la fine di dicembre.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Udinese
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro