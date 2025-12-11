Calcio in Tv, dove vedere le gare di oggi: Europa e Conference League con tre italiane

Calcio in Tv, dove vedere le gare di oggi: Europa e Conference League con tre italianeTuttoNapoli.net
Oggi alle 07:00Brevi
di Antonio Noto

Continuano le gare delle coppe europee, oggi in campo Roma e Bologna per l'Europa League e Fiorentina per la Conference League. Alle 18.45 i viola di Vanoli ospitano al Franchi la Dinamo Kiev. Per Bologna e Roma, invece, appuntamento alle 21, rispettivamente contro Celta a Vigo e Celtic a Glasgow. Di seguito la programmazione tv completa.

GIOVEDI' 11 DICEMBRE

18.45 Diretta Gol Europa e Conference League - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

18.45 Fiorentina-Dinamo Kiev (Conference League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 252) e NOW

18.45 Utrecht-Nottingham Forest (Europa League) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 253) e NOW

18.45 Ferencvaros-Rangers (Europa League) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

18.45 Nizza-Braga (Europa League) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

21.00 Diretta Gol Europa e Conference League - SKY SPORT (canale 251) e NOW

21.00 Celtic-Roma (Europa League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 252) e NOW

21.00 Celta-Bologna (Europa League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 253) e NOW

21.00 Basilea-Aston Villa (Europa League) - TV8, SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 254) e NOW

21.00 Friburgo-Salisburgo (Europa League) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

21.00 Lione-Go Ahead Eagles (Europa League) - SKY SPORT (canale 256) e NOW