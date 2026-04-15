Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: quarti di ritorno di Champions League

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Oggi alle 07:00Brevi
di Antonio Noto
Stasera terminano i quarti di finale di ritorno di Champions League.

In questo mercoledì 15 aprile terminano i quarti di finale di ritorno di Champions League. Alle ore 21:00 andranno in scena Bayern-Real Madrid e Arsenal-Sporting. Di seguito la programmazione in tv.

MERCOLEDÌ 15 APRILE

21.00 Bayern-Real Madrid (Champions League) - AMAZON PRIME VIDEO

21.00 Arsenal-Sporting (Champions League) - TV8, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW