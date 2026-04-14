The City Game, un viaggio dentro il calcio di strada napoletano
D’estate, a Napoli, dopo il calare del sole, la città cambia volto. Si accende. Decine di tornei di calcio di strada animano i quartieri: calciatori dilettanti di tutte le età, seguiti da migliaia di tifosi appassionati, sfrecciano sui motorini da un campo all’altro, per giocare e assistere al maggior numero possibile di partite.
È una frenesia collettiva. Una febbre che sembra impossessarsi della città. In questo universo parallelo, i campioni di strada diventano eroi: osannati nei quartieri popolari, contesi e osservati da un mondo più oscuro, ai margini. "The City Game" racconta tutto questo con un viaggio dentro il calcio di strada napoletano
A Napoli la passione è pura, viscerale, necessaria. Una passione che, a Napoli, può davvero salvare la vita. Scritto e diretto da Giuseppe Di Vaio, prodotto da Indigo Film, con Antonio Campano e Francesco Esposito. The City Game, ora disponibile su Sky Documentaries e NOW, racconta la passione per il calcio giocato nei quartieri napoletani.
Serie A Enilive 2025-2026
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