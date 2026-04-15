Precisazione su ADL: non è previsto oggi il rientro in Italia

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Il numero uno azzurro farà ritorno nei prossimi giorni, e non nella giornata di oggi come invece era filtrato

Il rientro in Italia del presidente Aurelio De Laurentiis non avverrà nella giornata di oggi. Secondo quanto filtra, il numero uno azzurro farà ritorno nei prossimi giorni, e non nella giornata di oggi come invece era filtrato da alcuni organi di stampa. Il ritorno in città del patron è molto atteso, in quanto si attendono sviluppi sulla vicenda Conte dopo le ultime dichiarazioni dei protagonisti.

Queste le parole di ADL dall'America

Nell'intervista rilasciata al New York Times e pubblicata ieri, infatti, De Laurentiis ha parlato anche del futuro di Conte: "La squadra è una creazione di Conte. Ucciderebbe la sua creatura abbandonandola proprio all'ultimo minuto? Punto primo, non abbiamo, ad oggi, un capo della federazione. Quindi nessuno può decidere di chiederglielo. Quindi prima dobbiamo risolvere il problema della federazione. Altrimenti, dobbiamo aspettare le nuove elezioni federali, a metà giugno. Antonio Conte è un uomo molto serio. Ha un contratto con me. Non mi abbandonerebbe mai all'ultimo minuto. Perché creerebbe un grosso problema per il Napoli. Se si sacrifica dopo due anni di creazione di un Napoli molto forte... è anche una sua creatura. Quindi ucciderebbe la sua creatura, abbandonandola proprio all'ultimo minuto. Oppure... decide immediatamente e dice 'vorrei andare'. Allora avrei tempo durante aprile e maggio per trovare qualcun altro per fare la sostituzione. Altrimenti, non credo che il signor Conte abbandonerà mai il Napoli. È un uomo serio e professionale. Se fossi un allenatore, prima di accettare, ci penserei cento volte".