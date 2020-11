Il Napoli si riscalda sulle note di "Live is life", sui maxi schermi le immagini di Diego

Il Napoli si prepara alla sfida del San Paolo contro il Rieja. La squadra sta svolgendo la rifinitura sulle note di "Live is life", con le immagini del Pibe de Oro che vengono proiettate su maxi schermi. Emozione forte per gli azzurri che anche stasera sul campo dovranno omaggiare Diego. In basso le immagini pubblicate su Instagram dallo speaker dello stadio Daniele Decibel Bellini.