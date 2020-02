Il Napoli torna a lavorare, oggi la ripresa degli allenamenti a Castelvolturno

Dopo la vittoria contro la Sampdoria, si torna a lavorare in casa Napoli. Gattuso ha concesso agli azzurri un giorno di riposo dopo il successo ottenuto a Marassi lunedì sera, ma ora è tempo di pensare al prossimo impegno casalingo contro il Lecce. Come era stato comunicato dallo stesso club sul sito ufficiale, ci sarà oggi a Castelvolturno la ripresa degli allenamenti in vista del match contro la squadra pugliese.