Italia, Jorginho e Bernardeschi regalano la qualificazione all'Europeo: 90' in campo per Insigne

Finisce 2-0 la partita tra Italia e Grecia, match valevole per le qualificazioni all’Europeo. Dopo un primo tempo dove la noia è stata protagonista, gli azzurri nel secondo tempo hanno dimostrato sin da subito un piglio diverso giocando con ritmi alti e facendo una buona pressione sulla squadra greca. La prima vera occasione della gara capita al 53' sui piedi di Insigne che, dopo un bello scambio con Verratti, da buona posizione, calcia alto sopra la traversa. Occasione anche per la Grecia al 59' con Koulouris che, da dentro l'area di rigore, sfiora il palo sulla destra di Donnarumma. Al 62' si rinnova l'asse Verratti-Insigne che permette al capitano del Napoli di calciare da dentro l'area di rigore, palla che finisce sulla mano di Bouchalakis e rigore per l'Italia. Jorginho dagli undici metri non perdona e porta la squadra di Mancini avanti. Ottimo il secondo tempo di insigne che al 70’ prova il gran gol dai 25 metri ma la palla sfiora il palo alla destra del portiere greco. Raddoppio che arriva al minuto 77’ con Bernardeschi che con un tiro leggermente deviato riesce a regalare agli azzurri partita e qualificazione all’Europeo.