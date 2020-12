L’arbitro Giua di Napoli-Lecce torna a far danni: negato rigore netto al Benevento

Altro errore clamoroso dell'arbitro Giua. In Benevento-Genoa negato un rigore netto ai padroni di casa. Caprari cade in area dopo un contatto con Lerager, l'arbitro, dopo un paio di secondi di esitazione, indica il fondo. Protesta l'esterno del Benevento, che viene anche ammonito per proteste. Giua fu sospeso per un rigore netto non assegnato a Milik in Napoli-Lecce del febbraio scorso, rifiutando anche la review al Var.