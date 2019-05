L'ex azzurro Dzemaili si inventa il raddoppio, progressione e conclusione dal limite

Ultimi minuti di primo tempo disastrosi per il Napoli che subisce ben due gol. Dopo il vantaggio di Santander, è Dzemaili a partire da centrocampo in progressione, Insigne non lo chiude e lo svizzero col mancino incrocia il tiro ed infila la palla nell'angolino dove Karnezis non può nulla. Al Dall'Ara adesso è 2-0!