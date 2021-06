L'ex Benitez fermo e in attesa: l'Everton non ha ancora preso una decisione

L'Everton non ha ancora sciolto le riserve per il dopo-Ancelotti (tornato al Real Madrid). Come riporta quest'oggi Sky Sport, sarebbero ben otto al momento i candidati valutati dai Toffees per la panchina, anche se due tecnici sono sicuramente favoriti rispetto agli altri. Si tratta dell'ex Inter e Napoli Rafa Benitez e dell'ex Wolverhampton Nuno Espirito Santo, in cima alle preferenze della società di Liverpool anche per la loro grande esperienza in Premier League.