"La European Zombie League non serve, c'è già la Champions", risposta piccata alla Superlega

GIOVANILI PRIMAVERA, IL NAPOLI CADE ROVINOSAMENTE SUL CAMPO DELL'INTER: FINISCE 4-0 Brutta sconfitta per il Napoli Primavera, caduto sul campo dell'Inter. I nerazzurri rifilano addirittura un poker alla formazione di Frustalupi LE ALTRE DI A JUVENTUS, PER LA MANOVRA STIPENDI C'È RISCHIO DI UN'ALTRA PESANTE PENALIZZAZIONE La Juventus raddoppia il numero di avvocati che guideranno l'udienza per ottenere l'annullamento della sentenza della Corte d'Appello Federale. Lo scrive questa mattina il Corriere dello Sport, che informa come a Maurizio Bellacosa e Davide...