Lega Pro, il Bari dei De Laurentiis ko in casa: la Ternana già in fuga

Termina 1-3 Bari-Ternana, match valido per l'undicesima giornata del Girone C di Serie C. Al San Nicola i biancorossi perdono contro la capolista, protagonista di un'autentica prova di forza, che stacca la principale rivale alla promozione di 7 punti. Decisivo il contributo degli ex con la doppietta di Partipilo e la marcatura di Furlan. Pochissime le note liete in casa Bari, mai in partita e sempre sotto scacco delle fere.