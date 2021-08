Lille-Psg, Hakimi bersagliato dai fischi israeliani: aveva sostenuto la causa palestinese

Esordio tutt'altro che semplice per Achraf Hakimi con il Paris Saint-Germain. L'esterno marocchino, schierato titolare da Mauricio Pochettino nella Supercoppa contro il Lille, è bersagliato dai fischi del pubblico israeliano ogni qualvolta entra in possesso del pallone. Difficile stabilirne con certezza la causa, ma è bene ricordare che l'ex Inter, in passato, si era schierato apertamente a favore della causa palestinese.